Вучич заявил, что Сербии удалось избежать «катастрофы с НАТО» в Косово Фото: REUTERS

Президент Сербии Александар Вучич в обращении к журналистам в пятницу, 30 декабря, заявил, что республика смогла избежать полномасштабного конфликта в Косове и Метохии, который бы закончился «катастрофой» при участии Североатлантического альянса.

«Я сегодня вечером буду говорить о деталях, почему нам на этот раз удалось избежать катастрофы, почему приштинские власти не пришли на север. Но у нас была бы катастрофа с НАТО, нам удалось избежать ее в этот момент», - заявил сербский лидер.

Напомним, днем ранее, 29 декабря, Вучич отменил состояние высшей степени боевой готовности Вооруженных сил Сербии, введенное в связи с ситуацией в Косово и Метохии на этой неделе. Как писал сайт KP.RU, глава Минобороны республики Милош Вучевич заявлял, что сербская армия защищает суверенитет и территориальную целостность страны, а также обеспечивает защиту всех своих жителей, предотвращая насилие и террор. Незадолго до этого глава государства призвал власти Косово и Метохии демонтировать баррикады на границе.