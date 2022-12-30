Си Цзиньпин: Китай высоко ценит, что Россия не отказывается от мирного урегулирования конфликта на Украине Фото: REUTERS

Пекин обратил внимание на то, что Москва не отказывается от решения конфликта на Украине путем дипломатических переговоров, и высоко это ценит. Такое заявление сделал председатель КНР Си Цзиньпин во время переговоров с президентом России Владимиром Путиным в пятницу, 30 декабря.

«Китайская сторона обратила внимание на заявления российской стороны о том, что она никогда не отказывалась от решения конфликта путем дипломатических переговоров, Пекин высоко это ценит», - заявил председатель КНР, слова которого приводит Центральное телевидение Китая.

Си Цзиньпин отметил намерения Пекина продолжить придерживаться объективной, а также справедливой позиции в вопросе украинского конфликта, а также играть конструктивную роль в мирном урегулировании.

Напомним, Си Цзиньпин на встрече с Путиным также заявил, что Пекин и Москва находятся в тесном стратегическом контакте за счет регулярных встречам лидеров стран в этом году, отметив, что Китай намерен и дальше наращивать стратегическое взаимодействие с Россией.