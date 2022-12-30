Историк Герасимов считает падение "железного занавеса" причиной распада СССР Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Доктор исторических наук Григорий Герасимов объяснил россиянам, что послужило причиной распада СССР.

Прежде всего, по его мнению, это связано с падением "железного занавеса", а не внешний враг. Все случилось из-за того, что советские граждане и элиты перестали верить в коммунистическую идею, убежден историк. Своим мнением по этому поводу он поделился в беседе с изданием Lenta.ru.

- Первый удар по коммунистической идее нанес XX съезд КПСС. Тогда был разоблачен культ личности Сталина. Второй - объявление про коммунизм в 1980 году, - отметил эксперт.

Также Герасимов добавил, что в душах и коммунистов, и народа пала вера в идеологию.

- И когда началась перестройка, когда пал "железный занавес"... народ и отбросил коммунистическую идею, перестал защищать советскую власть и партию... Это было основной причиной краха СССР. ... просто Советский союз перестал нравиться его гражданам, - рассказал историк.

Ранее ФАН писал, что официальный представитель МИД РФ Мария Захарова выступила с заявлением по поводу рассуждений на тему "возрождения" Советского Союза. По мнению дипломата, сейчас нет смысла даже думать о том, в какой форме мог существовать СССР.

Также телеканал "360" отмечал, что восстановлению СССР были ли бы рады почти 50% жителей России. При этом 58% граждан сожалеют, что государство распалось.