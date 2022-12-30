Захарова назвала украинский закон "О медиа" легитимацией произвола в отношении СМИ Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова заявила, что принятый накануне украинский закон «О медиа» легитимизирует произвол в отношении СМИ.

Напомним, днем ранее, 29 декабря, президент Украины Владимир Зеленский подписал закон «О медиа», усиливающий контроль государства над СМИ, а также вводящий запрет на позитивное освещение действий России.

«По сути речь идет о легитимизации произвола высшей пробы в отношении плюрализма СМИ», - заявила официальный представитель МИД РФ, отметив, что теперь украинские власти могут «творить что угодно», в том числе «блокировать медиа без суда и следствия, в режиме печатного станка пополнять черные списки "опасных для безопасности страны" публичных деятелей, штрафовать направо и налево».

По ее словам, украинский лидер специально подписал этот «скандальный» закон «под шумок западных праздников», пытаясь «перестраховаться от новой порции критики», которую, как отметила Захарова, с первой редакции вызывал данный закон «даже у суперлояльной к любым выходкам Киева либеральной общественности».