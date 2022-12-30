Российский истребитель Су-35С за вылет сбил два вертолета и еще два самолета ВСУ

Telegram-канал Fighterbomber заявил о поставленном в ходе проведения специальной военной операции на Украине боевом рекорде истребителя Воздушно-космических сил (ВКС) Российской Федерации Су-35С.

Авторы канала сообщают, что событие, произошедшие в минувший четверг, 29 декабря, стало уникальным «в масштабах боевой авиации в мире», поскольку российский истребитель за один полет «снес два вертолета и два самолета» Вооруженных сил Украины (ВСУ). При этом весь полет занял около двух часов.

Отмечается, что пока еще не известно, какие именно модели украинских самолетов были уничтожены. «По самолетам непонятка: то ли Су-24 и МиГ-29, то ли Миг-29 и Су-25 … Удивительно не это - эпик в том, что это все наделал один Су-35С за два часа, потратив на всех четыре ракеты», - сказано в публикации.

Как передает «Российская газета», многоцелевой сверхманевренный истребитель Су-35 поколения 4++ приняли на вооружение в 2014 году. Он оснащен двигателем с управляемым вектором тяги.

Напомним, в начале декабря этого года ВКС России получили новую партию истребителей Су-35С.