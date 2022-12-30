Асад в поздравлении Путину с Новым годом пожелал России дальнейшего процветания Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент Сирии Башар Асад в поздравлении с Новым годом российскому коллеге Владимиру Путину пожелал России дальнейшего прогресса и процветания, отметив также вклад Москвы в борьбу сирийцев с терроризмом. Об этом пишет Sana.

Как передает издание, в своем поздравлении президент Сирии заявил, что «значительная помощь, предоставляемая Россией сирийскому народу в его войне с терроризмом и его усилиях по сохранению целостности и единства территорий … отражают принципы и ценности, которыми наделена РФ».

Кроме того, сирийский лидер указал на стремление Москвы «защитить мир» пред лицом политики, которая направлена на развязывание войн, а также навязывание «гегемонии и поддержку терроризма».

Напомним, сегодня, 30 декабря, Путин также поздравил с Новым годом некоторых зарубежных лидеров. Как писал сайт KP.RU, в Кремле отметили, что российский лидер не собирается поздравлять президентов США и Франции, Джо Байдена и Эммануэля Макрона, а также канцлера ФРГ Олафа Шольца, отметив, что на данный момент Москва не имеет с ними «практически никаких контактов».