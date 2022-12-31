КНДР запустила две ракеты в сторону Японского моря. Фото: REUTERS

Северная Корея запустила баллистическую ракету в субботу 31 декабря. Об этом сообщает агентство Yonhap.

Сообщается, что пуск был произведен в сторону Японского моря.

В связи с этим служба безопасности на море Японии предупредила о возможном втором ракетном пуске со стороны КНДР, после чего береговая охрана Японии сообщила о запуске со стороны КНДР еще одной ракеты. Предположительно, это также была баллистическая ракета.

Сообщается, что в кризисном штабе при канцелярии японского премьера сформирован центр по сбору и анализу информации о ракетных пусках со стороны КНДР.

Тем временем Южная Корея испытала твердотопливную ракету-носитель, которая здорово напугала местных жителей. Смотрите видео здесь на KP.RU.

Напомним, КНДР запустила 2 ноября не менее 10 ракет разных типов.