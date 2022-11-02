КНДР запустила 2 ноября не менее 10 ракет разных типов

Северная Корея выпустила не менее десяти различных ракет в среду 2 ноября. Фото носит иллюстративный характер. Фото: REUTERS

Не менее десяти ракет разных типов было запущено с территории КНДР в среду 2 ноября. Об этом сообщает южнокорейское новостное агентство Yonhap, ссылаясь на источники в военном ведомстве.

Ранее сообщалось, что КНДР запустила баллистическую ракету в сторону Японского моря. Позже появилась информация о еще нескольких ракетах, которые были запущены КНДР в сторону южной части Южной Кореи. Сообщалось, что речь идет о ракетах малой дальности. Минобороны Японии заявило, что в результате пуска северокорейских ракет не было нанесено ущерба японским судам, как морским, так и воздушным.

В октябре 2022 года Северная Корея также запустила баллистическую ракету в сторону Японского моря. В Японии сработала экстренная система предупреждения из-за запуска ракеты КНДР.

Ранее сообщалось, что в июне 2022 года КНДР запустила баллистическую ракету в сторону Японского моря. После произошедшего японские сторожевые корабли призвали суда, которые могут находится в данном районе, при обнаружении обломков ракеты не приближаться к ним и сразу сообщить обо всем властям.