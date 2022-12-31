Названы пять сценариев развязывания третьей мировой войны в 2023 году

Эксперт дал пять версий начала третьей мировой войны. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Пять сценариев начала третьей мировой войны описал эксперт в сфере безопасности Роберт Фарли в статье для американского издания 19Fortyfive.

По мнению эксперта, мировая война может разгореться из регионального конфликта. Фарли отмечает, что в 2022 году мир подошел к войне великих держав ближе всего с того момента, как окончилась холодная война и перечисляет пять кризисных ситуаций, которые, по его мнению, могут спровоцировать третью мировую войну.

Роберт Фарли назвал украинский конфликт, ситуацию вокруг Тайваня, конфликт между Грецией и Турцией, ситуацию на Корейском полуострове, а также территориальные претензии между Китаем и Индией в ряду факторов, которые могут стать причиной начала глобального конфликта. При этом он назвал вероятность начала мировой войны в 2023 году хотя и существующей, но весьма небольшой.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский допустил начало третьей мировой войны в случае провала его возможных переговоров с Путиным.

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что третья мировая война стала бы ядерной и выразил мнение, что такое развитие событий приведет к огромным разрушениям.

Тем временем Папа Римский Франциск считает, что в мире уже была объявлена третья мировая война. Экономист Рубини также считает, что Третья мировая война уже началась. Эксперт полагает, что она ведется в киберпространстве и на Украине.