Экономист Рубини считает, что Третья мировая война уже началась

Американский экономист утверждает, что Третья мировая война фактически началась Фото: Николай ХИЖНЯК

Третья мировая война уже фактически началась, считает американский экономист Нуриэль Рубини, предсказавший кризис 2008 года. Его слова приводит немецкое издание Spiegel.

К такому выводу эксперт пришел на основании сообщений средств массовой информации об острых противоречиях ведущих держав, в том числе ядерных.

Экономист обратил внимание на вмешательство НАТО в украинский конфликт, разногласия между Израилем и Ираном, а также на заявление президента Соединенных Штатов Джозефа Байдена о том, что Китай якобы вскоре нападет на Тайвань.

"Третья мировая война уже фактически началась, и ее действия разворачиваются в киберпространстве и на Украине", - утверждает Рубини.

Как ранее писал сайт KP.RU, к аналогичному выводу пришел обозреватель Ахмад Хадж Али. По его оценке, американцы на протяжении длительного времени вынашивали план Третьей мировой войны, а недавнее размещение в Восточной Европе у границ Украины 101-й воздушно-десантной дивизии Сухопутных войск США "Кричащие орлы" якобы говорит о начале глобального конфликта.

Напомним, американский предприниматель Илон Маск выразил мнение, что Россия предпочтет использовать ядерное оружие, нежели потерять Крым. Он полагает, что при этом Вашингтон ответит на действия Москвы, и начнется Третья мировая война, которая сотрет цивилизацию с лица Земли.