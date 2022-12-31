Неизвестный облил бензином и пытался поджечь елку на Красной площади

Мужчина пытался поджечь елку на Красной площади. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Мужчина пытался поджечь новогоднюю елку на Красной площади в пятницу 30 декабря

Злоумышленник облил елку бензином из канистры, но поджечь не успел. Его сразу заметили и задержали. По информации «Известий», это оказался некий Дмитрий М. О мотивах, которые побудили мужчину к попытке поджечь ёлку, не сообщается.

Напомним, главную елку России спилили 12 декабря, а 14 декабря доставили в Кремль.

Все подробности о главной ёлке страны здесь на KP.RU.

Тем временем в Московском зоопарке панде подарили новогоднюю ёлочку, а она её повалила. Видео здесь на KP.RU.

В январе 2022 года несколько ёлок упали от ветра в Ростове-на-Дону, а в кузбасском городе ёлка сгорела в канун Нового 2022 года.

Напомним, Красную площадь закроют вечером 31 декабря на всю Новогоднюю ночь. Доступ также будет ограничен на площадь Революции и Манежную площадь.