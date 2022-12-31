Bloomberg: Илон Маск потерял с конца 2021 года более 200 млрд долларов

Илон Маск стал единственным человеком в мировой истории, который потерял 200 миллиардов долларов Фото: REUTERS

Главный исполнительный директор Tesla Inc., американский предприниматель Илон Маск стал единственным человеком в мировой истории, который потерял 200 миллиардов долларов из собственного капитала. Об этом пишет агентство Bloomberg. Капитал Маска достиг пика в 340 миллиардов долларов 4 ноября 2021 года, и он оставался самым богатым человеком в мире на протяжении 2022 года. В материале говорится, что состояние Маска резко сократилось до 137 миллиардов долларов после того, как акции Tesla упали в последние недели 2022 года, включая падение на 11% во вторник, 27 декабря, согласно индексу Bloomberg Billionaires.

Из-за падение акций Tesla в 2022 году на 65% и больших трат Маска на покупку в Twitter, что их рыночная стоимость, согласно индексу благосостояния Bloomberg, сильно обесценилась, и они больше не являются самым большим активом предпринимателя.

Доля Маска в принадлежащей ему Space Exploration Technologies Corp. в размере 44,8 миллиарда долларов превышает его долю в акциях Tesla, оцениваемую примерно в 44 миллиарда долларов. Bloomberg уточняет, что у Маска все еще есть опционы на сумму примерно 27,8 миллиарда долларов. Согласно недавним документам, Маск теперь владеет 42,2% акций SpaceX.

Маск, со своей стороны, отверг опасения по поводу Tesla и неоднократно критиковал Федеральную резервную систему в Твиттере за повышение процентных ставок самыми быстрыми темпами за поколение. "Tesla работает лучше, чем когда-либо!" - написал Маск в Твиттере 16 декабря. - "Мы не контролируем Федеральную резервную систему. Вот в чем настоящая проблема". Миллиардер, который ранее брал большие кредиты под свою долю в Tesla, недавно также предупредил об опасностях заемных денег на панических рынках. Напомним, сайт KP.RU писал, что американский предприниматель и миллиардер Илон Маск больше не самый богатый человек в мире по данным Forbes. Он уступил первенство в списке богачей владельцу французского производителя предметов роскоши LVMH (LVMH Moet Hennessy - Louis Vuitton) LVMH Бернару Арно.