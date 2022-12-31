Сунак заявил, что экономические проблемы Великобритании продолжатся в 2023 году Фото: REUTERS

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак заявил, что в 2023 году в стране не исчезнут экономические трудности ввиду продолжения конфликта в Украине, однако Лондон продолжит помогать Киеву всеми доступными средствами. Об этом он заявил в ходе видеообращения к нации.

"Я не собираюсь делать вид, что все наши проблемы закончатся в новом году. Но 2023 год даст нам возможность продемонстрировать на мировой арене самое лучшее, что есть в Великобритании", - сказал глава правительства.

Он заверил, что Соединенное Королевство, продолжит поддерживать Украину, невзирая на возможные трудности. Вместе с тем Сунак подвел итоги 2022 года, назвав его самым тяжелым для британцев из-за роста цен на электроэнергию.

Напомним, 9 декабря власти Великобритании приняли решение ввести новые санкции против России из-за проведения спецоперации в Украине. Теперь в санкционный список включили несколько представителей силовых структур РФ.

В частности, под санкции попали полковник Рамиль Ибатуллин, военный комиссар Москвы Максим Локтев, глава Минпрома Денис Мантуров, а также полковник ФСБ России Игорь Егоров.