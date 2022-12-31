РИА Новости: Консультант Тимонин объяснил снижение цен на газ в Европе теплой погодой

Консультант РИА отметил, что на прошлой неделе в Европе повысилась температура до нормальных исторических значений для зимнего сезона Фото: REUTERS

Биржевые цены на газ в Европе падают из-за теплой и ветреной погоды, а также большого объема заполненности подземных хранилищ сжиженного газа (ПХГ). Такое замечание сделал в комментарии РИА Новости консультант "Выгон Консалтинг" Иван Тимонин.

"Сокращение цен на газ в Европе обусловлено в первую очередь погодным фактором, играющим в настоящее время в пользу импортеров… Кроме того, понижающее давление на котировки оказывает высокий уровень заполненности европейских газовых хранилищ", — заявил Тимонин.

Консультант отметил, что на прошлой неделе в Европе повысилась температура до нормальных исторических значений для зимнего сезона, ввиду чего произошло некоторое сокращение потребления газа. Также в Европе сейчас достаточно ветрено, что обеспечивает достаточную выработку энергии на ветренных станциях и сокращает в разы необходимость переработки газа.

Тимонин уточнил, что влияние на биржевую стоимость газа оказывает высокий уровень заполненности европейских газовых хранилищ, существенно превышающий средние исторические значения, что говорит о снижении спроса.

Еще в октябре 2022 года сайт KP.RU писал, что европейские страны запаслись газом до такой степени, что не в состоянии его потребить в запланированном объеме. Это связано с необычайно теплой погодой, которая позволяет потреблять меньше энергоносителя, и большими объемами импортируемого сжиженного природного газа (СПГ) со всего мира.