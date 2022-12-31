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НовостиПолитика31 декабря 2022 7:20

El Watan: Турция согласилась вывести войска из Сирии по итогам переговоров с Россией

Для "обеспечения надлежащей реализации" указанных договоренностей были созданы специальные комиссии, отмечает El Watan
Владимир РОМАНЕНКО
Для "обеспечения надлежащей реализации" указанных договоренностей были созданы специальные комиссии, отмечает El Watan

Для "обеспечения надлежащей реализации" указанных договоренностей были созданы специальные комиссии, отмечает El Watan

Фото: REUTERS

В результате переговоров министров обороны России, Сирии и Турции Анкара согласилась вывести турецких военных с подконтрольных территорий на севере арабской республики. Об этом пишет газета El Watan со ссылкой на источник.

Собеседник издания отметил, что "согласие Турции на полный вывод [турецких сил] из оккупированных ими районов на севере [арабской республики], а также подтверждение Анкарой [намерения] уважать суверенитет и целостность сирийских территорий", во многом обусловлено состоявшимися трехсторонними переговорами министров обороны.

Согласно источнику, для "обеспечения надлежащей реализации" указанных договоренностей были созданы специальные комиссии, которые гарантируют соблюдение всех условий, а также возьмут на себя координационные функции, чтобы проводиться дополнительные встречи между представителями турецкой и сирийской сторон.

С точки зрения источника, почва для "сближения между Сирией и Турцией" и "примирения" Анкары с Дамаском была подготовлена турецкими СМИ. Собеседник отметил, что "в течение месяцев" публиковались новостные и аналитические материалы с намеком на интерес Турции решить разногласий с сирийским соседом "в угоду региона".

Кроме того, как указывает источник, участники встречи сошлись во мнениях о том, что курдские формирования, связанные с "Рабочей партией Курдистана" (РПК), являются "агентами США и Израиля и представляют наибольшую опасность для Сирии и Турции".

Напомним, Министр обороны России Сергей Шойгу обсудил с главой Минобороны Турции Хулуси Акаром и сирийским коллегой Али Махмудом Аббасом урегулирование кризиса в Сирии.

Как отметили главы Минобороны трех стран, переговоры в Москве прошли конструктивно. Стороны отметили необходимость продолжения диалога в интересах дальнейшей стабилизации обстановки в арабской республике и Ближневосточном регионе.