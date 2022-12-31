El Watan: Турция согласилась вывести войска из Сирии по итогам переговоров с Россией

Для "обеспечения надлежащей реализации" указанных договоренностей были созданы специальные комиссии, отмечает El Watan Фото: REUTERS

В результате переговоров министров обороны России, Сирии и Турции Анкара согласилась вывести турецких военных с подконтрольных территорий на севере арабской республики. Об этом пишет газета El Watan со ссылкой на источник.

Собеседник издания отметил, что "согласие Турции на полный вывод [турецких сил] из оккупированных ими районов на севере [арабской республики], а также подтверждение Анкарой [намерения] уважать суверенитет и целостность сирийских территорий", во многом обусловлено состоявшимися трехсторонними переговорами министров обороны.

Согласно источнику, для "обеспечения надлежащей реализации" указанных договоренностей были созданы специальные комиссии, которые гарантируют соблюдение всех условий, а также возьмут на себя координационные функции, чтобы проводиться дополнительные встречи между представителями турецкой и сирийской сторон.

С точки зрения источника, почва для "сближения между Сирией и Турцией" и "примирения" Анкары с Дамаском была подготовлена турецкими СМИ. Собеседник отметил, что "в течение месяцев" публиковались новостные и аналитические материалы с намеком на интерес Турции решить разногласий с сирийским соседом "в угоду региона".

Кроме того, как указывает источник, участники встречи сошлись во мнениях о том, что курдские формирования, связанные с "Рабочей партией Курдистана" (РПК), являются "агентами США и Израиля и представляют наибольшую опасность для Сирии и Турции".

Напомним, Министр обороны России Сергей Шойгу обсудил с главой Минобороны Турции Хулуси Акаром и сирийским коллегой Али Махмудом Аббасом урегулирование кризиса в Сирии.

Как отметили главы Минобороны трех стран, переговоры в Москве прошли конструктивно. Стороны отметили необходимость продолжения диалога в интересах дальнейшей стабилизации обстановки в арабской республике и Ближневосточном регионе.