Врио главы ЛНР Пасечник заявил о тысячах наемников в составе ВСУ

Пасечник отметил, что ЛНР во время проведения спецоперации «столкнулась с более откровенным участием» Североатлантическим альянсом Фото: REUTERS

Временно исполняющий обязанности (врио) главы Луганской Народной Республики (ЛНР) Леонид Пасечник заявил, что в составе Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне проведения специальной военной операции находятся тысячи наемников более чем из 50 стран, часть из которых принимает участие в сражениях с 2014 года.

«Ситуация на фронте осложняется тем фактом, что мы на сегодняшний день воюем не только с украинской армией: в рядах врага много иностранных наемников и инструкторов … В рядах украинских нацистов воюют тысячи наемников из более чем 50 стран», - заявил врио главы ЛНР в интервью ТАСС.

Пасечник также отметил, что ЛНР во время проведения спецоперации «столкнулась с более откровенным участием» Североатлантическим альянсом, которое, по его словам, проявляется и в поставляемом оружие.

Напомним, накануне офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко заявил, что командование ВСУ отправило иностранных наемников в район Артемовска и Соледара.