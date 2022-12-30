Офицер НМ ЛНР Марочко сообщил, что Киев отправил отряды иностранных наемников под Артемовск и Соледар Фото: REUTERS

Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) отправило иностранных наемников в район Артемовска и Соледара, надеясь сдержать наступление российских войск. Об этом заявил офицер Народной милиции (НМ) Луганской Народной Республики (ЛНР) Андрей Марочко.

- В противовес нашим наступающим порядкам украинское командование дополнительно направило в район Артемовска и Соледара отряды быстрого реагирования, состоящие исключительно из иностранцев, - заявил он.

Марочко также добавил, что отряды представляют собой мобильные группы с натовским оружием, которые передвигаются на бронеавтомобилях Hummer. При этом, координация действий наемников ведется с командованием через переводчиков.

Ранее сообщалось, что российские военные в ходе спецоперации обнаружили и ликвидировали группу зарубежных наемников в лесополосе.

А до этого в Минобороны РФ сообщали, что Вооруженные силы РФ уничтожили в Донецкой народной республике группу иностранных наемников в районе населенного пункта Раздоловка Донецкой народной республики.