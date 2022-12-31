Вандалы в Киеве изуродовали памятник Пушкину, призвав снести его

Вандалы осквернили самый большой памятник Пушкину на Украине Фото: соцсети

Вандалы разрисовали самый большой памятник Александру Пушкину на Украине. Об этом пишет Telegram-канал RT, опубликовавший фото скульптуры российского поэта, на которой нанесены разноцветные надписи с призывами снести монумент.

На монументе, расположенном в парке Пушкина в Киеве, написали «Памятник культурной экспансии» и «Палач».

Открытие памятника состоялось в июне 1962 года. Высота монумента составляет 7,6 метра, из которых, 3,5 метра – высота самой скульптуры.

Напомним, накануне бюст Александра Пушкина демонтировали в Краматорске на подконтрольной Киеву территории Донецкой Народной Республике (ДНР). Как сказал назначенный украинскими властями мэр города Александр Гончаренко, «это место для своих героев, своей культуры и своей истории».

Памятники российскому поэту был также демонтировали в Харькове, Житомире, Днепропетровске, Кременчуге и Тульчине.