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НовостиВ мире31 декабря 2022 8:56

Вандалы в Киеве изуродовали памятник Пушкину, призвав снести его

Разрисовали самый большой памятник российскому поэту на Украине
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Вандалы осквернили самый большой памятник Пушкину на Украине

Вандалы осквернили самый большой памятник Пушкину на Украине

Фото: соцсети

Вандалы разрисовали самый большой памятник Александру Пушкину на Украине. Об этом пишет Telegram-канал RT, опубликовавший фото скульптуры российского поэта, на которой нанесены разноцветные надписи с призывами снести монумент.

На монументе, расположенном в парке Пушкина в Киеве, написали «Памятник культурной экспансии» и «Палач».

Открытие памятника состоялось в июне 1962 года. Высота монумента составляет 7,6 метра, из которых, 3,5 метра – высота самой скульптуры.

Напомним, накануне бюст Александра Пушкина демонтировали в Краматорске на подконтрольной Киеву территории Донецкой Народной Республике (ДНР). Как сказал назначенный украинскими властями мэр города Александр Гончаренко, «это место для своих героев, своей культуры и своей истории».

Памятники российскому поэту был также демонтировали в Харькове, Житомире, Днепропетровске, Кременчуге и Тульчине.