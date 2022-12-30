На подконтрольной Киеву территории снесли бюст Пушкина Фото: из соцсетей

Бюст русского поэта Александра Пушкина демонтировали в Краматорске на подконтрольной Киеву территории Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом заявил назначенный украинскими властями мэр города Александр Гончаренко.

Новый градоначальник опубликовал на своей странице в соцсетях фотографию демонтажа бюста, отметив, что «это место для своих героев, своей культуры и своей истории».

Памятники Пушкину также демонтировали в Кременчуге, Харькове, Житомире, Тульчине и Днепропетровске.

Напомним, в Одессе в ночь на четверг, 29 декабря, был снесен памятник знаменитому полководцу Александру Суворову, располагавшийся в одноименном районе города. Ранее снесли памятник Екатерине II, который называется памятник «Основателям Одессы». Как писал сайт KP.RU, на месте этого монумента установили флаг Украины.