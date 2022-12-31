Пасечник заявил, что военные России контролируют ситуацию, несмотря на попытки ВСУ прорвать оборону

Временно исполняющий обязанности (врио) главы Луганской Народной Республики (ЛНР) Леонид Пасечник заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) постоянно пытаются осуществить прорыв на линии боевого соприкосновения, однако российские войска успешно отбивают эти атаки.

«Ситуация на линии соприкосновения по-прежнему достаточно тяжелая и сложная. Противник не оставляет попыток прорвать оборону и штурмует позиции наших защитников, но эти попытки оборачиваются для украинских нацистов разгромом», - заявил врио главы ЛНР в интервью ТАСС, отметив, что Вооруженные силы (ВС) России «контролируют ситуацию на фронте, отбивают атаки врага, защищают рубежи».

Как писал сайт KP.RU, Пасечник также заявил, что в составе украинской армии в зоне проведения специальной военной операции находятся тысячи наемников более чем из 50 стран. По его словам, часть иностранных наемников принимает участие в боевых действиях еще с 2014 года.