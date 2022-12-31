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НовостиЭкономика31 декабря 2022 9:49

Цена на газ в Европе упала на 48% по итогам декабря 2022 года

30 декабря 2022 года торги завершились на уровне 845 долларов
Владимир РОМАНЕНКО
30 декабря 2022 года торги завершились на уровне 845 долларов

30 декабря 2022 года торги завершились на уровне 845 долларов

Фото: REUTERS

Цена газа в Европе по итогам декабря 2022 года снизилась на 48% относительно показателей в конце ноября и составила около 845 долларов за 1 тыс. куб. м. Итоговые показатели взяли с лондонской биржи ICE о январском и февральском фьючерсах ТАСС и сопоставили со своими расчетами. Главным фактором такого падения цены стала очень теплая погода в Европе и высокие запасы газа в хранилищах.

30 ноября фьючерсы на газ закрыли торги на уровне около 1 558 долларов за 1 тыс. куб. м, а 30 декабря 2022 года торги завершились на уровне 845 долларов, что на 48% ниже показателей конца предыдущего месяца.

При этом медианная цена на газ в Европе в декабре 2022 года составила около 1 272 долларов за 1 тыс. куб. м, а в ноябре - 1 262 доллара. Такая разница возникла из-за более высокой стоимости газа в первой половине декабря на фоне аномальной температуры, характерной для региона в зимний период.

Всего по итогам 2022 года рост цены газа в Европе составил около 10%. Средняя стоимость газа на биржевых торгах составила около 1 400 долларов за 1 тыс. куб. м. в 2022 году.

Биржевые цены на газ в Европе падают из-за теплой и ветреной погоды, а также большого объема заполненности подземных хранилищ сжиженного газа (ПХГ). Такое замечание сделал сегодня, 31 декабря, в комментарии РИА Новости консультант "Выгон Консалтинг" Иван Тимонин.

Консультант отметил, что на прошлой неделе в Европе повысилась температура до нормальных исторических значений для зимнего сезона, ввиду чего произошло некоторое сокращение потребления газа. Также в Европе сейчас достаточно ветрено, что обеспечивает достаточную выработку энергии на ветренных станциях и сокращает в разы необходимость переработки газа.