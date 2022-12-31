Цена на газ в Европе упала на 48% по итогам декабря 2022 года

30 декабря 2022 года торги завершились на уровне 845 долларов Фото: REUTERS

Цена газа в Европе по итогам декабря 2022 года снизилась на 48% относительно показателей в конце ноября и составила около 845 долларов за 1 тыс. куб. м. Итоговые показатели взяли с лондонской биржи ICE о январском и февральском фьючерсах ТАСС и сопоставили со своими расчетами. Главным фактором такого падения цены стала очень теплая погода в Европе и высокие запасы газа в хранилищах.

30 ноября фьючерсы на газ закрыли торги на уровне около 1 558 долларов за 1 тыс. куб. м, а 30 декабря 2022 года торги завершились на уровне 845 долларов, что на 48% ниже показателей конца предыдущего месяца.

При этом медианная цена на газ в Европе в декабре 2022 года составила около 1 272 долларов за 1 тыс. куб. м, а в ноябре - 1 262 доллара. Такая разница возникла из-за более высокой стоимости газа в первой половине декабря на фоне аномальной температуры, характерной для региона в зимний период.

Всего по итогам 2022 года рост цены газа в Европе составил около 10%. Средняя стоимость газа на биржевых торгах составила около 1 400 долларов за 1 тыс. куб. м. в 2022 году.

Биржевые цены на газ в Европе падают из-за теплой и ветреной погоды, а также большого объема заполненности подземных хранилищ сжиженного газа (ПХГ). Такое замечание сделал сегодня, 31 декабря, в комментарии РИА Новости консультант "Выгон Консалтинг" Иван Тимонин.

Консультант отметил, что на прошлой неделе в Европе повысилась температура до нормальных исторических значений для зимнего сезона, ввиду чего произошло некоторое сокращение потребления газа. Также в Европе сейчас достаточно ветрено, что обеспечивает достаточную выработку энергии на ветренных станциях и сокращает в разы необходимость переработки газа.