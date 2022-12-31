Спецпредставители Японии, США и Южной Кореи обсудили на встрече ракетные пуски КНДР

Спецпредставители осудили ракетные запуски КНДР и назвали их потенциальной угрозой региональной безопасности Фото: REUTERS

Специальные представители Японии, США и Южной Кореи по КНДР обсудили в ходе встречи ракетные пуски Северной Кореи и согласовали трехстороннее сотрудничество для наращивания регионального потенциала сдерживания. Об этом сообщил МИД Японии, 31 декабря 2022 года.

Директор департамента Азии и Океании МИД Японии Такэхиро Фунакоси заявил, что Токио в качестве непостоянного члена Совета Безопасности (СБ) ООН с января 2023 года будет поднимать вопрос о своей роли в решении международных проблем, в том числе и ситуации на Корейском полуострове.

Фунакоси с коллегами: спецпредставителем МИД Республики Корея по вопросам мира и безопасности на Корейском полуострове Ким Гон и спецпредставителем США по КНДР Сон Ким, осудили ракетные запуски КНДР и назвали их потенциальной угрозой региональной безопасности и провокацией международному сообществу.

Напомним, Северная Корея запустила баллистическую ракету в субботу 31 декабря. Сообщается, что пуск был произведен в сторону Японского моря.

В связи с этим служба безопасности на море Японии предупредила о возможном втором ракетном пуске со стороны КНДР, после чего береговая охрана Японии сообщила о регистрации со стороны КНДР еще одной ракеты. Предположительно, это также была баллистическая ракета.