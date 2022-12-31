Воздушная тревога объявлена по всей территории Украины 31 декабря Фото: REUTERS

Воздушная тревога объявлена по всей территории Украины. Об этом свидетельствуют данные сайта оповещения, а также передает ИА Укринфо 31 декабря 2022 года.

Ранее сообщалось, что тревога объявлена в двух областях: Одесской и Николаевской. Затем сигнал распространился на всю восточную часть страны.

Последний раз массовая воздушная тревога объявлялась 30 декабря 2022 года по всей территории Украины. Об этом свидетельствуют данные сайта по оповещению о воздушной тревоге, а также информацию распространяли украинские СМИ.

"Воздушная тревога объявлена по всей Украине. Не игнорируйте сигналы", - пишет издание УНИАН.

Сперва ресурс оповещения предупреждал только о тревоге в Киеве. А вместе с тем ряд областей Украины также было направлено предупреждение и рекомендации пройти в укрытие.