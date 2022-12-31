Воздушную тревогу объявили в Одесской и Николаевской областях Украины Фото: REUTERS

Воздушная тревога была объявлена на территории Одесской и Николаевской областей Украины. Об этом свидетельствуют данные сайта оповещения о тревоге, а также информируют украинские СМИ с призывами находиться в укрытии.

Напомним, 30 декабря 2022 года объявлена воздушная тревога по всей территории Украины. Об этом свидетельствуют данные сайта по оповещению о воздушной тревоге, а также информацию распространяли украинские СМИ.

"Воздушная тревога объявлена по всей Украине. Не игнорируйте сигналы", - пишет издание УНИАН.

Ранее ресурс оповещения предупреждал только о тревоге в Киеве. А вместе с тем ряд областей Украины также было направлено предупреждение и рекомендации пройти в укрытие.

Напомним, сайт KP.RU писал утром 30 декабря, что звуки сирен о воздушной тревоге раздавались в Донецкой, Днепропетровской, Харьковской, а также в подконтрольных Киеву районах Запорожской области.