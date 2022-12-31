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НовостиПолитика31 декабря 2022 11:25

Российские военные поразили три пункта временной дислокации иностранных наемников в ДНР

Удары нанесли ВКС России
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Российские военные поразили три пункта временной дислокации иностранных наемников в ДНР

Российские военные поразили три пункта временной дислокации иностранных наемников в ДНР

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Министерстве обороны РФ в субботу, 31 декабря, заявили, что Воздушно-космических сил (ВКС) Российской Федерации высокоточным ударом поразили три пункта временной дислокации иностранных наемников украинской армии в Донецкой Народной Республике (ДНР).

«В результате ударов высокоточным оружием ВКС России поражены три пункта временной дислокации иностранных наемников в районах населенных пунктов Красный Лиман и Червоная Диброва Донецкой народной республики», - сказано в заявлении российского военного ведомства.

Как писал сайт KP.RU, в Министерстве обороны РФ в субботу, 31 декабря, также заявили о том, что Вооруженные силы (ВС) Российской Федерации на Южно-Донецком направлении освободили населенный пункт Дорожнянка в Запорожской области, уничтожив пять пикапов, три боевые машины пехоты, а также две боевые бронированные машины.