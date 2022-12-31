Российские войска нанесли удар по базе ВСУ в Черниговской области в ночь на 31 декабря 2022 года Фото: Дмитрий СТЕШИН

Вооруженные силы (ВС) Российской Федерации нанесли ракетный удар по базе украинской армии, расположенной в Черниговской области. Об этом пишет Telegram-канал «Военкоры Русской весны», ссылаясь на главу Черниговской областной администрации Вячеслава Чауса.

Уточняется, что удар нанесли в ночь на субботу, 31 декабря. По предварительным данным, это была баллистическая ракета «Искандер». Глава администрации заявил, что интенсивность обстрелов по таким объектам в области в последние дни возросла.

Напомним, как писал сайт KP.RU, в субботу, 31 декабря, в Министерстве обороны РФ заявили о том, что российские военные на Южно-Донецком направлении освободили населенный пункт Дорожнянка в Запорожской области, уничтожив также пять пикапов, три боевые машины пехоты, а также две боевые бронированные машины Вооруженных сил Украины (ВСУ)