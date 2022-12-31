Патриарх Кирилл выразил слова соболезнования в связи с кончиной Бенедикта XVI Фото: Михаил ФРОЛОВ

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выразил слова соболезнования в связи с кончиной папы римского на покое Бенедикта XVI и отметил его значительный вклад в защиту традиционных ценностей. "Безусловный авторитет Бенедикта XVI как выдающегося богослова позволил ему внести значительный вклад в развитие межхристианского сотрудничества, свидетельство о Христе перед лицом секуляризированного мира и в дело защиты традиционных нравственных ценностей", - говорится в патриаршем соболезновании папе римскому на сайте РПЦ.

Патриарх отметил многолетний жизненный путь папы Бенедикта, который был ознаменован "целой эпохой" в истории Римско-католической церкви. Он возглавлял в "непростой исторический период, связанный со многими внешними и внутренними вызовами", говорится в соболезновании. В письме к понтифику он признается, что со скорбью воспринял известие о кончине папы на покое Бенедикта XVI. "От лица Русской православной церкви выражаю Вам и пастве Римско-католической церкви соболезнования в связи с постигшей вас утратой. Всемилостивый Господь, смиренным работником в винограднике которого почивший понтифик назвал себя в день своего избрания, да сотворит ему вечную память!" - говорится в соболезновании.

На 96-м году жизни скончался Папа Римский на покое Бенедикт XVI. Об этом в субботу, 31 декабря, сообщил Ватикан. Прежде в Ватикане заявили об ухудшении здоровья почетного папы Бенедикта XVI из-за его преклонного возраста.

В 2013 году Бенедикт XVI объявил о своей отставке во благо Церкви, отметив, что у него больше недостаточно сил для выполнения соответствующих обязанностей. В последние годы своей жизни почетный понтифик жил в монастыре в Ватиканских садах.