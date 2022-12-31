Глава Одесской области сообщил об ограничениях подачи электричества из-за угрозы ракетных ударов Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Подача электричества в Одесской области будет временно ограничена из-за угрозы ракетных ударов. Такое заявление в субботу, 31 декабря, сделал глава администрации региона Максим Марченко.

«В связи с угрозой ракетного удара "Укрэнерго" проводит мероприятия по временному ограничению электроснабжения», - написал глава региона в своем Telegram-канале, отметив, что это необходимо для уменьшения нагрузки на энергосистему при попадании ракет в украинскую инфраструктуру.

Марченко предупредил о том, что будут возможные внеплановые отключения электричества «до нормализации обстановки». «Мы сделаем все, чтобы они были не длительными», - добавил он.

Напомним, сегодня, 31 декабря, в очередной раз в Одесской области объявили воздушную тревогу, а ранее поступали сообщения о взрывах в регионе. Как писал сайт KP.RU, власти Одесской области засекретили информацию о том, когда в домах жителей появится электричество. По словам Марченко, подобные данные Россия использует для планирования новых ударов.