Путин: Запад лицемерно врал о мире, а готовился к агрессии, используя Украину для раскола России Фото: REUTERS

Российский президент Владимир Путин заявил, что западные страны лицемерно врали о мирных намерениях в Донбассе, однако готовясь к агрессии, используя Киев для раскола России.

«Западные элиты годами лицемерно заверяли всех нас в своих мирных намерениях, в том числе по разрешению тяжелейшего конфликта на Донбассе», - заявил российский лидер в своем новогоднем видеообращении, заявив, что на деле Запад «всемерно поощрял неонацистов, которые продолжали ввести военные, откровенно террористические действия против мирных граждан народных республик Донбасса».

Как писал сайт KP.RU, в этом году Путин выступил с новогодним обращением к российским гражданам не на фоне Кремля, а вместе с военнослужащими из штаба Южного военного округа. Российский лидер назвал уходящий год годом трудных решений, а также мощной консолидации российского народа.