Медведев в новогоднем поздравлении заявил, что цель спецоперации будет обязательно достигнута Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Заместитель главы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в своем новогоднем обращении к россиянам назвал целью специальной военной операции на Украине положить конец нынешнему украинскому режиму, подчеркнув также, что данная цель будет достигнута.

«Специальная военная операция ... помогает не только отстоять право людей на родной язык, традиции, культуру. Ее цель - положить конец преступному нацистскому режиму в Киеве, и эта цель будет обязательно достигнута», - заявил зампред Совбеза РФ в своем новогоднем обращении, которое было опубликовано в его Telegram-канале.

Медведев отметил, что 2023 год также, как и в 2022 году не будет легким, а Запад и далее будет пытаться «сломить» Россию, однако, как он подчеркнул, этого у западных стран не получится. «Мы стали сильнее, потому что мы в месте, потому что за нами - правда, а в правде - победа», - заявил политик, добавив, что победа «обязательно будет за нами».

Напомним, ранее президент России Владимир Путин выступил с новогодним обращением к российским гражданам, которое в этом году он произнес не на фоне Кремля, а вместе с военными из штаба Южного военного округа. Глава государства назвал уходящий год годом трудных решений и важных шагов к обретению Россией полного суверенитета.