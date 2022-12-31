Глава Минюста Венгрии считает, что Европарламент переживает моральный кризис Фото: REUTERS

Европейский парламент (ЕП) переживает моральный кризис, поэтому он нуждается в обновлении, считает министр юстиции Венгрии Юдит Варга.

«Европейский парламент, который бесчисленное количество раз использовал процедуры против институтов и государств-членов в качестве инструмента политического шантажа, сейчас переживает моральный кризис», – заявила она в интервью газете Magyar Nemzet.

По мнению главы венгерского Минюста, ЕП давно не интересуют повседневные проблемы европейцев, такие как миграция, пандемия коронавируса, боевые действия или выделение денег Евросоюзом. Как считает министр, в этих вопросах ЕП всегда «был частью проблемы, чем частью ее решения».

Варга заявила, что обновление состава парламента даст ему «реальную политическую легитимность и позволит национальным правительствам и национальным парламентам инициировать законодательные процедуры ЕС».

Как писал сайт KP.RU, в конце декабря премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявлял, что Европарламент следует как можно быстрее распустить, поскольку он оказался неэффективен в борьбе коррупцией.