Премьер Венгрии Орбан призвал распустить Европарламент из-за коррупционного скандала Фото: REUTERS

Европарламент (ЕП) следует как можно быстрее распустить, поскольку он оказался неэффективен в борьбе коррупцией, считает премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

«Скандал в Европарламенте является показательным. Антикоррупционные гарантии Европарламента с треском провалились. Если мы хотим восстановить доверие общественности, то пора распустить ЕП», – заявил он в своем Twitter.

По мнению Орбана, нужно сформировать новый состав ЕП из национальных депутатов. Как считает глава правительства Венгрии, они гарантируют «больший надзор, подотчетность и доверие» к ЕП. Контроль над органом необходимо вернуть государствам-членам Евросоюза, заявил он.

Как писал сайт KP.RU, ранее полиция Бельгии отчиталась о проведенном рейде, в ходе которого в Брюсселе и его окрестностях были проведены обыски в 16 жилых и офисных помещениях, а также арестованы четверо человек. Среди них – бывшие и действующие члены Европарламента. Среди них – вице-председатель ЕП Ева Кайли, бывший депутат Антонио Панчери и генеральный секретарь Международной конфедерации профсоюзов Лука Висентини.

Позже власти Греции заморозили активы заместителя председателя ЕП Кайли в связи с подозрениями в коррупции.