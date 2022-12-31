Песков рассказал, где записывали новогоднее обращение Путина Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин записал новогоднее обращение в штабе Южного военного округа, расположенном в Ростове-на-Дону. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, отметив, что глава государства посетил штаб утром в субботу, 31 декабря.

«С учетом разницы во времени, вы знаете, что уже Новый год наступил на Камчатке, президент России оттуда же поздравил россиян с Нoвым годом, обратившись к ним со своим традиционным новогодним выступлением», - заявил представитель Кремля, уточнив, что это выступление «будет идти до Москвы», добавив, что это и есть новогоднее поздравление главы государстве.

Напомним, Путин выступил с новогодним обращением к россиянам вместе с военными. Как писал сайт KP.RU, российский президент назвал 2022 год годом трудных решений, а также важных шагов к обретению нашей страной полного суверенитета и мощной консолидации народа России.