Путин вручил госнаграду генералу армии Сергею Суровикину Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент России Владимир Путин в субботу, 31 декабря, вручил орден Святого Георгия 3-ей степени командующему группировкой российских войск в зоне специальной военной операции на Украине генералу армии Сергею Суровикину.

Уточняется, что данная награда была присуждена генералу за мужество, отвагу и самоотверженность, которую он проявил при исполнении воинского долга.

«Служу России!», - заявил командующий группировкой российских войск в зоне спецоперации после получения ордена.

В субботу, 31 декабря, Путин также наградил наградами несколько других генералов Вооруженных сил (ВС) Российской Федерации, а также в этот день глава государства подписал указ о награждении российских дипломатов за добросовестную дипломатическую службу.

Напомним, как сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, сегодня, 31 декабря, Путин посетил штаб Южного военного округа, расположенный в Ростове-на-Дону, откуда и записал свое новогоднее обращение вместе с военными.