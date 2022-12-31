Кличко заявил о взрывах в Киеве и призвал жителей оставаться в укрытии Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Мэр Киева Виталий Кличко в субботу, 31 декабря, заявил о взрывах в украинской столице и призвал жителей города оставаться в укрытии.

«В Киеве звучат взрывы! Оставайтесь в укрытии», - написал градоначальник в своем Telegram-канале.

Ранее в субботу, 31 декабря, воздушная тревога была объявлена по всей территории Украины, а позже местные СМИ сообщили о взрывах в нескольких областях Украины.

Напомним, на этой неделе в Киеве и Киевской области прогремели несколько взрывов. В четверг, 29 декабря, сообщалось о взрывах в Киеве, Харькове, Одессе и Николаеве. Через некоторое время Кличко подтвердил информацию о взрывах в украинской столице и также предупредил жителей города о возможных перебоях с электроэнергией. Как писал сайт KP.RU, градоначальник в своем Telegram-канале посоветовал сделать запас воды и зарядить электронные устройства.