В Киеве прогремели взрывы 29 декабря 2022 года

Украинские журналисты сообщают о взрывах в Киеве Фото: REUTERS

В Киеве и Киевской области прогремели взрывы в четверг, 29 декабря 2022 года. Об этом сообщает украинское издание "Страна.ua".

Журналисты утверждают, что работает система противовоздушной обороны, при этом с уточнением об отсутствии официального подтверждения данной информации. Жителям украинской столицы рекомендовано не покидать укрытий.

Как писал сайт KP.RU, 29 декабря по всей Украине, в том числе Киеве, объявлена воздушная тревога.

Напомним, в среду местные власти сообщили, что в Харькове прогремели взрывы. Мэр города Игорь Терехов заявил, что ведется обстрел объектов городской инфраструктуры.

Ранее австрийский эксперт в сфере безопасности Герхард Манготт выразил мнение, что у Киева заканчиваются запасы ракет для систем противовоздушной обороны на фоне массированных ударов Вооруженных сил России по объектам военной и энергетической инфраструктуры.