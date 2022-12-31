Путин заявил, что объявивший санкционную войну Запад не достиг своих целей по разрушению России Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин заявил, что Москве, жившей в санкционных условиях со времен воссоединения в 2014 году, а в 2022 году объявили настоящую санкционную войну, однако Запад не достиг своих целей по разрушению России.

«Была объявлена настоящая санкционная война. Те, кто ее затеял, ожидали полного разрушения нашей промышленности, финансов, транспорта. Этого не произошло, потому что мы все вместе создали надежный запас прочности», - заявил российский президент в своем новогоднем обращении.

Путин заявил, что все, что делается в данной сфере, направлено на укрепление экономики, как важнейшей области в суверенитете России.

Напомним, в этом году президент России выступил с новогодним обращением вместе с военными. Как писал сайт KP.RU, Путин назвал 2022 год годом трудных решений и важных шагов к обретению нашей страной полного суверенитета, а также годом для мощной консолидации народа России.