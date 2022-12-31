Первое в мире хранилище ядерных отходов заработает в Финляндии в 2023 году Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В 2023 году в Финляндии начнет функционировать первое в мире глубокое подземное хранилища ядерных отходов, строительство которого было одобрено финским правительством в 2015 году.

Как передает журнал Nature, хранилище находится на острове Олкилуото около юго-западного побережья Финляндии. Всего в медные контейнеры сложат до 6 500 тонн радиоактивного урана, которые собираются покрыть глиной и закопать в тоннелях гранитной породы на глубине примерно 400 метров. Ядерный материал наглухо запаяют на несколько сотен тысяч лет, поскольку именно через такое время уровень радиации станет безопасным.

По данным издания, кроме открытия хранилища эксперты также займутся интенсивным исследованием способов редактирования генома человека при помощи создания лекарств от болезни Альцгеймера, а также вакцин от малярии, генитального герпеса и туберкулеза.