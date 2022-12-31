Британцы возмутились заявлением премьера Сунака о поддержке украинцев в борьбе против Путина Фото: REUTERS

Новогоднее обращение премьер-министра Великобритании Риши Сунака, в котором он заявил о намерении продолжать поддержку Украины в борьбе против президента России Владимира Путина, вызвало бурю критику пользователей Twitter. Некоторые из них предложили политику покинуть пост главы британского правительства.

«Вы используете наши деньги для финансирования прокси-войны США с Россией, а санкции, которые вы вводите против Москвы, разрушают нашу экономику. Каким образом это касается наших интересов?» – поинтересовался один из комментаторов.

«Я хочу, чтобы вы ушли с поста премьер-министра. Я также хотел бы увидеть полную прозрачность в отношении миллиардов, которые вы и Борис Джонсон отправили на Украину, которая считается самой коррумпированной страной в Европе. На что пошли эти деньги?» – задался вопросом один из пользователей.

«Риши, почему мы отправляем еще 2,5 миллиарда из налогов Великобритании на Украину, в то время как британские граждане вынуждены умолять о долгожданном повышении зарплаты?» – спросил другой читатель соцсети.

«Возникает вопрос: что, по мнению Сунака, является нашими приоритетами? Больше денег Украине? Больше гостиниц для иммигрантов?» – заявил третий пользователь.

«Когда вы говорите о приоритетах, то имеете в виду отдавать деньги британских налогоплательщиков Украине, вместо того, чтобы потратить их на экономику Великобритании или проекты по решению проблем в районах страны?» – написал другой подписчик.

Как писал сайт KP.RU, Сунак заявил, что в 2023 году в стране не исчезнут экономические трудности ввиду продолжения конфликта в Украине, однако Лондон продолжит помогать Киеву всеми доступными средствами.