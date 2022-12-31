Путин выпил шампанское с российскими военными в честь Нового года Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин накануне Нового года в субботу, 31 декабря, выпил шампанское вместе с российскими военными в штабе Южного военного округа (ЮВО) в Ростове-на-Дону.

«С наступающим Новым годом. И насчет три - троекратное, как положено, «ура». С Новым годом», - сказал российский президент, пожелав военнослужащим беречь себя и друг друга.

Напомним, ранее президент России в этом году выступил с новогодним обращением к российским гражданам не на фоне Кремля, а вместе с военнослужащими из штаба Южного военного округа. Как писал сайт KP.RU, глава государства назвал уходящий год годом трудных решений, а также важных шагов к обретению страной полного суверенитета и консолидации российского общества. Кроме того, Путин пообещал, что власти сделают все возможное, чтобы помочь семьям военных, которые в ходе спецоперации на Украине.