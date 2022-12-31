Украинские войска обстреляли Петровский и Кировский районы Донецка Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Вооруженные силы Украины (ВСУ) за три минуты выпустили 18 снарядов «натовского» калибра 155 миллиметров по Петровскому и Кировскому районам Донецка. Об этом в субботу, 31 декабря, заявило представительство Донецкой Народной Республике (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

Как уточняется, по населенному пункту Максимильяновка было выпущено восемь снарядов калибром 155 миллиметров, по Нетайлово выпустили десять снарядов калибром 155 миллиметров.

Напомним, ранее появилось сообщение о том, что украинские войска в ночь на пятницу, 30 декабря, нанесли массированный удар по центру Донецка. Данную информацию подтвердили власти ДНР и глава Донецка Алексей Кулемзин. Как сообщалось, при атаке в столице Донецкой Народной Республике прогремело не менее шести взрывов.