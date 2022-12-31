Правительство России запретило выдавать прокатное удостоверение фильмам, пропагандирующим ЛГБТ Фото: Архив "КП"

Правительство РФ запретило выдавать прокатное удостоверение фильмам, в которых пропагандируется ЛГБТ.

Документ опубликован на портале правовой информации. Согласно ему, фильму может быть отказано в выдаче прокатного удостоверения, если в нем содержатся «материалы, пропагандирующие нетрадиционные сексуальные отношения и (или) предпочтения, педофилию, смену пола».

Также Министерство культуры наделено правом привлекать к рассмотрению вопросов о выдаче и отзыве прокатных удостоверений экспертный совет по оценке фильмов. Он может давать дополнительную оценку содержанию фильма на предмет наличия в нем запрещенных материалов.

Как писал сайт KP.RU, 5 декабря 2022 президент России Владимир Путин подписал закон о полном запрете пропаганды ЛГБТ (нетрадиционных сексуальных отношений) в стране. Поправки внесены в закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» и другие документы. Согласно документу, полностью запрещена пропаганда ЛГБТ в социальных сетях, СМИ, кино, рекламе.