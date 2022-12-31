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НовостиЗвезды31 декабря 2022 16:25

Правительство России запретило выдавать прокатное удостоверение фильмам, пропагандирующим ЛГБТ

Минкульт может привлекать к рассмотрению вопросов об отзыве прокатных удостоверений экспертный совет по оценке фильмов
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Правительство России запретило выдавать прокатное удостоверение фильмам, пропагандирующим ЛГБТ

Правительство России запретило выдавать прокатное удостоверение фильмам, пропагандирующим ЛГБТ

Фото: Архив "КП"

Правительство РФ запретило выдавать прокатное удостоверение фильмам, в которых пропагандируется ЛГБТ.

Документ опубликован на портале правовой информации. Согласно ему, фильму может быть отказано в выдаче прокатного удостоверения, если в нем содержатся «материалы, пропагандирующие нетрадиционные сексуальные отношения и (или) предпочтения, педофилию, смену пола».

Также Министерство культуры наделено правом привлекать к рассмотрению вопросов о выдаче и отзыве прокатных удостоверений экспертный совет по оценке фильмов. Он может давать дополнительную оценку содержанию фильма на предмет наличия в нем запрещенных материалов.

Как писал сайт KP.RU, 5 декабря 2022 президент России Владимир Путин подписал закон о полном запрете пропаганды ЛГБТ (нетрадиционных сексуальных отношений) в стране. Поправки внесены в закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» и другие документы. Согласно документу, полностью запрещена пропаганда ЛГБТ в социальных сетях, СМИ, кино, рекламе.