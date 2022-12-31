Мэр Первомайска заявил, что ВСУ выпустили по городской больнице несколько ракет HIMARS

ВСУ выпустили по городской больнице несколько ракет HIMARS Фото: REUTERS

Вооруженные силы Украины выпустили по больнице Первомайска в Луганской народной республике несколько ракет из реактивной системы залпового огня HIMARS. Об этом заявил мэр города Сергей Колягин.

«На территорию центральной городской больницы с периодичностью в 20 минут прилетело несколько ракет из РСЗО HIMARS», – рассказал он в беседе с РИА Новости.

В настоящее время точное количество пострадавших уточняется.

Напомним, в начале декабря ВСУ в результате обстрела Первомайска разрушили автозаправочную станцию (АЗС). Повреждения получили два многоквартирных дома, подземные линии электроснабжения, связи и интернета.

Как писал сайт KP.RU, временно исполняющий обязанности главы ЛНР Леонид Пасечник в четверг, 29 декабря, опубликовал указ, отменяющий действие комендантского часа на Новый год и Рождество в некоторых городах и районах республики.