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НовостиОбщество31 декабря 2022 18:44

Правительство РФ утвердило Национальную стратегию в интересах женщин

Она преследует цели укрепления позиций женщин в общественной и политической жизни РФ
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Правительство РФ утвердило Национальную стратегию в интересах женщин

Правительство РФ утвердило Национальную стратегию в интересах женщин

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Правительство России утвердило Национальную стратегию действий в интересах женщин, которая рассчитана на 2023-2030 годы.

Распоряжение опубликовано на портале правовой информации. Согласно ему, стратегия направлена на консолидацию усилий граждан России, организаций и органов власти для обеспечения принципа равных прав и свобод мужчин и женщин, а также созданию равных возможностей для их реализации.

В документе уточняется, что стратегия преследует цели укрепления позиций женщин в общественной и политической жизни РФ и сохранения их здоровья.

Как отмечается в стратегии, 55% граждан России, имеющих высшее образование, – это женщины, а доля женского предпринимательства в социальной сфере достигает 90%. Несмотря на это, женщины по-прежнему вовлечены в принятие решений существенно меньше, говорится в документе.

Как писал сайт KP.RU, ранее правительство РФ одобрило стратегию развития стройотрасли до 2030 года.