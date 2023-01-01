Американцы высмеяли новогоднее заявление Байдена и назвали ситуацию пугающей

Пользователи Twitter высмеяли готовность Байдена "делать дела". Фото: REUTERS

Американских ползователей соцсети Twitter возмутило заявление президента США Джо Байдена о готовности «делать дела» в 2023 году. Байден сфотографировался со стаканчиком кофе и папкой с документами. Президент на фото поднимается по ступенькам на фоне лужайки Белого дома.

Пользователи Twitter оставили множество ироничных и саркастичных комментариев под твитом президента США – от предположения, что под «делами» Байден имеет в виду самостоятельную смену подгузников и до предложения написать заявление об отставке, чтобы наконец заслужить уважение «простых американцев».

Один из пользователей прокомментировал и фото, и заявление Байдена как «пугающее».

Ранее американская журналистка Бойд заявила, что состояние здоровья президента Соединенных Штатов Джо Байдена угрожает национальной безопасности страны. Обозреватель обратила внимание на серьезные проблемы со здоровьем американского лидера. По ее мнению, политик находится не в лучшем физическом и когнитивном состоянии и похож на «машину по производству ляпов». В таком состоянии он подвергает США риску почти всегда, как только начинает говорить.

Также бывший врач Белого дома заявил, что умственное здоровье Байдена – угроза нацбезопасности.