В США назвали состояние здоровья Байдена угрозой национальной безопасности Фото: REUTERS

Состояние здоровья президента Соединенных Штатов Джо Байден угрожает национальной безопасности страны, считает журналистка Джордан Бойд.

Обозреватель в статье для Federalist обратила внимание на серьезные проблемы со здоровьем американского лидера. По ее мнению, политик находится не в лучшем физическом и когнитивном состоянии и похож на «машину по производству ляпов». В таком состоянии он подвергает США риску почти всегда, как только начинает говорить.

Ранее, читатели американского издания New York Post пришли в шок от заявления президента США о готовности использовать «дробовик» для предотвращения рецессии в стране. При этом многие комментаторы выразили мнение, что психическое состояние главы Белого дома не позволяет ему занимать столь ответственную должность и руководить страной.

В конце октября Байден во время выступления в Пенсильвании перепутал количество штатов в США. Вместо 50 он заявил о 54 штатах.