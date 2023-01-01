Обращение гривны прекращено в новых регионах России

Рубль остался единственной официальной валютой в новых регионах России Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

В Запорожской и Херсонской областях, а также Донецкой и Луганской народных республиках обращение гривны прекратилось с воскресенья, 1 января 2023 года. Об этом сообщил ТАСС исполняющий обязанности министра по тарифам и ценовому регулированию Запорожской области Андрей Кочетов.

"Как и во всех новых российских регионах, в Запорожской области в новом году в соответствии с федеральным законодательством будет ходить только российский рубль", - уточнил Кочетов.

До конца 2022 года в Запорожье, Херсоне, ДНР и ЛНР использовалась бивалютная система, то есть для расчетов использовались и рубль, и гривна.

Теперь же, в соответствии с российским законодательством, внутренние финансовые операции будут осуществляться исключительно в рублях.

Оставшиеся запасы гривны население может обменять во всех банках новых регионов России. Для физических лиц ограничений по срокам обмена нет, юридическим рекомендуется успеть избавиться от украинской валюты в первые месяцы 2023 года.

Как ранее писал сайт KP.RU, в Херсонской области банки начали производить обмен наличной гривны на российские рубли. Об этом 10 декабря сообщили в администрации Херсонской области со ссылкой на управляющего отделением Центробанка России по региону Андрея Перетокина. Уточняется, что обмен гривны изначально планировалось начать с 1 января 2023 года.