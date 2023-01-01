Путин заявил, что Запад объявил России настоящую санкционную войну

Владимир Путин Фото: REUTERS

Запад объявил России настоящую санкционную войну, но экономику страны авторам санкций разрушить не удалось. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе новогоднего обращения к населению в ночь на воскресенье, 1 января 2023 года.

"Те, кто ее затеял, ожидали полного разрушения нашей промышленности, финансов, транспорта, - подчеркнул Путин. - Этого не произошло, потому что мы все вместе создали надежный запас прочности".

Российский лидер добавил, что Москва принимает все необходимые меры, чтобы суверенитет страны во всех областях, в том числе экономике, продолжал укрепляться. По его словам, это послужит вдохновляющим примером для других государств, которые стремятся к справедливому многополярному мироустройству.

Напомним, Владимир Путин выступил с новогодним обращением к россиянам вместе с военными. Как писал сайт KP.RU, российский президент назвал 2022 год годом трудных решений, а также важных шагов к обретению нашей страной полного суверенитета и мощной консолидации народа России.