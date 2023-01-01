Путин заявил, что Россия движется к обретению полного суверенитета

Владимир Путин Фото: REUTERS

В 2022 году Россия предприняла важные шаги к обретению полного суверенитета. Об этом заявил президент страны Владимир Путин в ходе новогоднего обращения к россиянам, записанном в Ростове-на-Дону.

"Это был год трудных, необходимых решений, важнейших шагов к обретению полного суверенитета России и мощной консолидации нашего общества", - подчеркнул российский лидер.

Глава государства добавил, что судьбоносные решения в 2022 году заложили основы истинной независимости страны, за которую сражаются российские Вооруженные силы и добровольцы в рамках спецоперации.

Как ранее писал сайт KP.RU, Владимир Путин заявил, что Москва принимает все необходимые меры, чтобы суверенитет страны во всех областях, в том числе экономике, продолжал укрепляться. По его словам, это послужит вдохновляющим примером для других государств, которые стремятся к справедливому многополярному мироустройству.