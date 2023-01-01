Американцы рискуют на годы остаться без электричества Фото: REUTERS

Соединенные Штаты оказались на пороге энергетического кризиса. Виной всему - несовершенства системы безопасности высоковольтных трансформаторов на электроподстанциях.

В публикации для издания The National Interest обозреватель Сиддхартха Кази обратил внимание на то, что в стране участились случаи диверсий, в результате чего электроподстанции выходят из строя.

Так в конце декабря 2022 года четыре электроподстанции в округе Пирс(штат Вашингтон), подверглись нападению. Инцидент спровоцировал отключение света у 14 тысяч жителей. А незадолго до этого случая неизвестный открыл огонь по двум электроподстанциям в Северной Каролине, тогда без электричества на несколько дней оказались уже 40 тысяч граждан.

- На момент написания статьи ни один из виновных не был привлечен к ответственности ... Эти случаи показывают структурную уязвимость: критически важную инфраструктуру гораздо легче разрушить, чем построить. В частности, трансформаторы высокого напряжения оказались особенно слабым звеном в энергосистеме Америки, - рассказывает автор.

Он также подчеркнул, что высоковольтные трансформаторы в США составляют около 3% от всех трансформаторов в стране, но при этом на них приходится порядка 70% всей электроэнергии страны, что делает их критически важными.

Ранее декан климатического факультета Колумбийского университета, эксперта в области энергетики Джейсон Бордофф заявлял, что этой зимой мир ждет усиление и без того тяжелого энергокризиса, который был вызван санкционными ограничений в отношение России.